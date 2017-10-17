В Баку главу Армении обвинили в попытке сорвать договоренности по Карабаху

БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Заведующий отделом внешнеполитических связей, помощник президента Азербайджана Новруз Мамедов после встречи лидеров Армении и Азербайджана обвинил армянского президента Сержа Саргсяна в попытке сорвать договоренности по Карабаху.
"Было решено, чтобы помимо согласованных моментов никаких заявлений пока не делалось. Но он (Саргсян) это сделал… Видно, он не хочет отказываться от намерения нарушить переговоры", — написал Мамедов в Facebook.
Он также заявил, что "Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана и останется ею".
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>