В Каталонии задержали вербовщицу ИГ*

МАДРИД, 17 окт – РИА Новости. Гражданская Гвардия задержала в каталонском муниципалитете Паламос (провинция Жирона) 21-летнюю испанку, которая занималась вербовкой террористов для группировки "Исламское государство"*, сообщает МВД Испании.

В ведомстве уточнили, что в течение двух последних лет женщина распространяла пропагандистские материалы радикального характера в социальных сетях.

Испанские правоохранительные органы вели расследование в сотрудничестве с ФБР. Ранее в его рамках были задержаны другие сторонники исламистов. В частности, в 2015 году в провинции Барселона была задержала женщина, обвиненная в сотрудничестве с ИГ*. В июне 2016 года в США был задержан мужчина, с которым задержанная собиралась отправиться в Сирию.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы задержали на территории страны и за ее пределами 206 человек по подозрению в связях с террористами.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.