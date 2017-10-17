Участников митинга в Киеве напугал салют в честь визита президента Мальты

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Участников митинга у здания Верховной рады в Киеве напугал салют в честь визита на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, сообщает интернет-издание "Страна.ua".
"В Мариинском парке сегодня утром загрохотали гаубицы. Оказалось, что это салют в честь президента Мальты, которая сегодня прибыла в Украину", — пишет издание.
По информации издания, "среди митингующих перед парламентом пробежало беспокойство". Глава политической силы "Демальянс", которая также принимает участие в митинге, Василий Гатько призвал всех сохранять спокойствие и заверил, что демонстрантам ничто не угрожает. Вскоре на сцену поднялись представители оргкомитета и объяснили причину залпов.
Киев, Мариинский парк. pic.twitter.com/dBbNgJLidx— Геннадій Прокопенко✌ (@geshanet) 17 октября 2017 г.