Участников митинга в Киеве напугал салют в честь визита президента Мальты

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Участников митинга у здания Верховной рады в Киеве напугал салют в честь визита на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Президент Мальты во вторник находится с государственным визитом на Украине. В этот же день у Рады проходит митинг, организованный рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

"В Мариинском парке сегодня утром загрохотали гаубицы. Оказалось, что это салют в честь президента Мальты, которая сегодня прибыла в Украину", — пишет издание.

По информации издания, "среди митингующих перед парламентом пробежало беспокойство". Глава политической силы "Демальянс", которая также принимает участие в митинге, Василий Гатько призвал всех сохранять спокойствие и заверил, что демонстрантам ничто не угрожает. Вскоре на сцену поднялись представители оргкомитета и объяснили причину залпов.

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