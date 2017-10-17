Община Конвей Айленд заявила о планах отделиться от Великобритании

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Британская община Конвей Айланд намерена бороться за свою независимость от королевства, последовав примеру Каталонии в Испании, сообщает Sputnik.

Небольшая территория в Эсскексе протяженностью около 18 километров насчитывает всего 38 000 жителей. Тем не менее, члены общины уверенно заявляют о своих правах и намерены добиться самостоятельного решения касающихся их вопросов.

"Для нас настало время начать движение за независимость, поскольку мы устали от того, что нам указывают, что нам делать", — заявил Дейв Блэквелл, один из 15 независимых членов совета общины.

Он отметил, что Конвей Айланд должен "взять ситуацию в свои руки", как это сделали в Каталонии, и подчеркнул, что общине необходимо получить право самостоятельно определять свое будущее.

Сообщается, что жители общины уже провели открытое собрание и определили планы по составлению петиции, которая будет передана специальной комиссии для решения вопроса о предоставлении Конвей Айланд независимости.