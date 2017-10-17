На авиабазе под Мадридом разбился истребитель F-18

МАДРИД, 17 окт – РИА Новости. Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид).

Крушение произошло во время взлета, пилот погиб, говорится в сообщении в Twitter авиабазы.

Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке страны, пилот погиб.

Se estrelló un avión militar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid https://t.co/nRFRfg41UQ pic.twitter.com/462CBzuYVs — Infobae Lo Último (@InfobaeLoUltimo) 17 октября 2017 г.

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