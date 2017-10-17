Для изменения соглашения по иранскому атому нет причин, заявил Рябков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Региональная политика Ирана не имеет никакого отношения к соглашению 2015 года по ядерной программе страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим причин, по которым американская сторона выдвигает далеко идущие требования по переработке документа (соглашения). Что касается содержания СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе — ред.), то с его выполнением иранской стороной проблем нет, что многократно подтверждалось МАГАТЭ, поэтому претензии, выдвигаемые США, голословны в этой части", — сказал Рябков.

"Если же брать другую сторону набора американских намерений, высказанных в пятницу 13-го, то они тоже очень плохо соотносятся с логикой и содержательной частью СВПД. Какое отношение к СВПД может иметь региональная политика Ирана, я вообще не понимаю", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.