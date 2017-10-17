Мир един в том, что соглашение с Ираном должно выполняться, заявил Рябков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мировое сообщество едино в том, что нужно ответственно подходить к выполнению соглашения по иранскому атому, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Важно, что не только Россия и Иран, но и другие участники "Группы шести", включая Китай, включая евротройку, придерживаются аналогичного подхода (о недопустимости ревизии СВПД — ред.). Мы внимательно изучили те заявления, которые появились в последние дни на этот счет, и мы уверены, что подавляющая часть мирового сообщества едина в необходимости ответственно относиться к этому важнейшему документу в сфере нераспространения ОМУ и в сфере мирного использования атомной энергии", — сказал Рябков журналистам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Заявления Трампа прокомментировала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, председательствующая в Совместной комиссии по имплементации СВПД. Могерини отметила, что не видит возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Она подчеркнула, что СВПД – это не двустороннее соглашение, а приложение к резолюции СБ ООН. По ее словам, ни одна страна в мире не может завершить действие резолюции СБ ООН, тем более принятой единогласно, выполняемой и проверяемой и пользующейся поддержкой других (членов) международного сообщества.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.