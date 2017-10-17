Число протестующих в центре Киева увеличивается, обстановка спокойная

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Количество участников акции протеста в центре Киева возле здания Верховной рады Украины продолжает увеличиваться, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее во вторник несколько тысяч человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Митингующие полностью заполнили площадь Конституции возле здания Верховной рады, а также часть прилегающих к парламенту улиц. Они слушают политиков, которые выступают перед ними со сцены, установленной возле Рады. Члены политических партий, организовавших митинг, призывают украинские власти удовлетворить их требования.

Один участник протестной акции устроил небольшое шоу: надел маску президента Украины Петра Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и танцует.

Патрульный полицейский, охраняющий общественный порядок в правительственном квартале, заявил РИА Новости, что обстановка на акции протеста спокойная, без нарушения общественного порядка.