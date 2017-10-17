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Верховный суд Бангладеш заблокировал игру "Синий кит"

12:5417.10.2017
(обновлено: 12:58 17.10.2017)
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© AP Photo / A.M. AhadБангладеш. Архивное фотоБангладеш. Архивное фото
© AP Photo / A.M. Ahad

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Верховный суд Бангладеш предписал правительству принять меры для блокировки ссылок на онлайн-игру "Синий кит", принуждающую подростков к суициду, сообщает во вторник издание Daily Star.

Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / Gzorgz
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Соответствующее решение палата Верховного суда приняла накануне, спустя несколько дней после того, как группа адвокатов подала соответствующую петицию. Суд не только распорядился, чтобы из онлайн-доступа были изъяты любые ссылки на игру, но и предписал телекоммуникационными компаниям на полгода приостановить действие специальных предложений для пользования интернетом в ночные часы из опасений, что это поощряет принимать участие в игре.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Кроме того, правительство должно сформировать экспертную комиссию, задачей которой будет идентификация участников игры с целью оказать им психологическую помощь. До настоящего времени в Бангладеш не сообщалось об официально подтвержденных случаях гибели подростков из-за игры "Синий кит", при этом в последние недели неоднократно сообщалось о выявлении подростков, играющих в нее.

Министерство информации, министерство почты и телекоммуникаций, а также Регулирующая комиссия по телекоммуникациям Бангладеш обозначены Верховным судом как ответственные за выполнение решения ведомства.

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Аналогичные меры предпринимаются в соседней Индии, где проблема стала актуальной в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о предположительных случаях самоубийств подростков из-за игры. С тех пор власти предпринимают меры для борьбы с угрозой, в частности, в августе индийские власти связались с Facebook, Google и Twitter для получения заверений, что они будут бороться с распространением игры через их платформы. В сентябре стало известно о блокировке российской соцсети "ВКонтакте", при этом власти Индии заявляют о временном характере меры и готовности разблокировать сайт после получения заверений в удалении ссылок на игру. Игра "Синий кит" заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

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