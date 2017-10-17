Верховный суд Бангладеш заблокировал игру "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Верховный суд Бангладеш предписал правительству принять меры для блокировки ссылок на онлайн-игру "Синий кит", принуждающую подростков к суициду, сообщает во вторник издание Daily Star.

Соответствующее решение палата Верховного суда приняла накануне, спустя несколько дней после того, как группа адвокатов подала соответствующую петицию. Суд не только распорядился, чтобы из онлайн-доступа были изъяты любые ссылки на игру, но и предписал телекоммуникационными компаниям на полгода приостановить действие специальных предложений для пользования интернетом в ночные часы из опасений, что это поощряет принимать участие в игре.

Кроме того, правительство должно сформировать экспертную комиссию, задачей которой будет идентификация участников игры с целью оказать им психологическую помощь. До настоящего времени в Бангладеш не сообщалось об официально подтвержденных случаях гибели подростков из-за игры "Синий кит", при этом в последние недели неоднократно сообщалось о выявлении подростков, играющих в нее.

Министерство информации, министерство почты и телекоммуникаций, а также Регулирующая комиссия по телекоммуникациям Бангладеш обозначены Верховным судом как ответственные за выполнение решения ведомства.

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Аналогичные меры предпринимаются в соседней Индии, где проблема стала актуальной в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о предположительных случаях самоубийств подростков из-за игры. С тех пор власти предпринимают меры для борьбы с угрозой, в частности, в августе индийские власти связались с Facebook, Google и Twitter для получения заверений, что они будут бороться с распространением игры через их платформы. В сентябре стало известно о блокировке российской соцсети "ВКонтакте", при этом власти Индии заявляют о временном характере меры и готовности разблокировать сайт после получения заверений в удалении ссылок на игру. Игра "Синий кит" заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.