КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Внефракционный депутат Владимир Парасюк устроил потасовку с начальником управления государственной охраны Валерием Гелетеем возле здания Верховной рады Украины, видеозапись инцидента опубликовал в Facebook директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко.

На записи видно, как Парасюк провоцирует на конфликт начальника госохраны, после того как депутат толкнул его, началась потасовка.

Во вторник у здания Рады также проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.