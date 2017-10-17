Партия Порошенко поддержит его инициативу об отмене неприкосновенности

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит инициативу президента страны об отмене депутатской неприкосновенности, сообщила во вторник представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Порошенко во вторник внес в Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты как и раньше не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. По словам спикера Рады Андрея Парубия, законопроект может быть рассмотрен парламентом уже в четверг.

"Мы неоднократно заявляли о том, что мы (фракция БПП — ред.) готовы голосовать за отмену неприкосновенности. Мы поддерживает это и будем проявлять свою последовательную позицию в зале", — сказала Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям конституции об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов. За это время парламент утвердил судебную реформу, которая предусматривает отмену судейской неприкосновенности. В Раде вновь заговорили о необходимости отменить неприкосновенность депутатов после начала уголовного расследования против ряда депутатов.

Ранее спикер Верховной рады пояснил, что в связи с отменой неприкосновенности судей ранее одобренный Конституционный судом законопроект теряет свою актуальность и необходимо будет начать процедуру заново. Пока депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины и предполагает запрет на привлечение парламентариев к уголовной ответственности, задержание или арест их без согласия парламента.