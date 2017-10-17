Нефть Киркука находится под контролем Ирака, заявили в министерстве нефти

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Все нефтяные месторождения Киркука находятся под контролем иракского правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Представитель ведомства также сообщил, что те, кто вчера управлял работой нефтяных объектов в регионе, закрыли их, специалисты и охрана покинули станции. Сегодня же на объекты вошли иракские силы безопасности, а с ними инженеры из министерства нефти и Северной нефтяной компании.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.