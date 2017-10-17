В Донбассе заявили, что готовы к любому варианту развития событий в регионе

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы к любому варианту развития событий в Донбассе, заявила во вторник исполняющая обязанности главы МИД, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Республики за три года готовы к любому развитию событий. Мы готовы к любому поведению со стороны Украины", — сказала Никонорова в рамках тематического круглого стола.

По ее словам, в ДНР осознают, что принятый комплекс минских соглашений позволил снизить интенсивность боевых действий в Донбассе.

"Мы сохранили очень много жизней благодаря тому, что наши главы республик подписали эти соглашения. Тем не менее, обстрелы не прекращаются и по сей день. Нарушения этих минских соглашений даже в такой важной части, как прекращение обстрелов, разведение сил, (имеют место). Все равно есть нарушения со стороны Украины", — добавила Никонорова.