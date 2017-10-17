Ни один закон не сможет вернуть Крым под контроль Украины, признали в Киеве

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Ни один закон не сможет вернуть Крым и Донбасс под контроль властей Украины, заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью агентству УНН он отметил, что видит пути возвращения Донбасса под контроль Киева, в отличие от Крыма при нынешнем курсе России.

"Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством… Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что "преступная власть ничего не сделала для Крыма", извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым", — сказал Тука.

По его мнению, только повышение боеспособности войска, экономической и финансовой состоятельности Украины, а также усиление уровня общин позволит Киеву вернуть неподконтрольные территории.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".