ЕСПЧ постановил выплатить братьям Навальным 82 тысячи евро

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что права Алексея и Олега Навальных в деле "Ив Роше" были нарушены — на двоих братьям присудили около 82 тысяч евро, решение пока не вступило в силу сообщается на сайте суда.

"Суд единогласно признал приемлемой ссылку на статьи 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека (права на справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона) в жалобе истцов", — говорится в решении.

По мнению Страсбургского суда, судебное разбирательство было недостаточно справедливым. При этом, как сообщили ранее в Минюсте России, ЕСПЧ не усмотрел в деле политической подоплеки.

Суд постановил выплатить порядка 55 тысяч евро Алексею и около 27 тысяч евро Олегу.

Минюст России ранее сообщил о несогласии с решением ЕСПЧ по этому делу, уточнив, что "правовая позиция по вопросу возможного обжалования будет сформирована в трехмесячный срок". В настоящий момент решение Страсбургского суда пока не вступило в силу.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.