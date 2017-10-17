Число беженцев-рохинджа в Бангладеш достигло 582 тысячи человек

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. Архивное фото

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев рохинджа в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа составило 582 тысячи человек, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.

"По нашим данным, количество беженцев с 25 августа составило 582 тысячи человек", — сказал он.

В тоже время, по данным Международной организации по миграции, в Кокс-Базар с конца августа прибыло 537 тысяч рохинджа.

"Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек", — сказал пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.