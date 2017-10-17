Лавров считает невозможным договориться по реформе СБ ООН за два года

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что достичь договорённости о реформе Совета безопасности ООН в ближайшие два года нереально. Об этом он заявил в интервью для сайта клуба "Валдай" в рамках его ежегодного заседания.

По его словам, самосовершенствоваться должна любая структура, это касается и Организации объединённых наций.

Он подчеркнул, что реформа Совета безопасности ООН может быть осуществлена только на основе консенсуса. "Дело это непростое. Думаю, что в ближайшие год-два нереально достичь договорённости. Но процесс продолжается, интересы всех стран услышаны и поняты", — сказал российский министр.

РФ, по его словам, "выступает за то, чтобы главной задачей реформы было исправление ситуации, когда развивающиеся регионы мира — Африка, Азия, Латинская Америка — явно недопредставлены в этом главном органе системы ООН".