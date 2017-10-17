Власти ЛНР назвали "прыжком на месте" продление закона о статусе Донбасса

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Продление Киевом закона об особом статусе Донбасса является "прыжком на месте", оно не обеспечивает движения к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил во вторник представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская позже выразила мнение, что решение продлить особый статус региона было правильным, однако закон не будет действовать.

"Законопроект, который продлевает особый статус – это вынужденная мера, которая была принята Украиной. Это не шаг вперед, это – прыжок на месте. Это не создает никакого движения к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, никоим образом не выполняет ни сам комплекс мер, ни политический пакет, который является ключевой составляющей этого пакета", — сказал в рамках тематического круглого стола Мирошник, представитель Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его словам, в Луганске скептически относятся к шансам Киева реализовать комплекс мер без внешнего воздействия со стороны стран-гарантов минских соглашений.

"С момента принятия закона уже месяц прошел. Таким образом может пролететь и год. Боюсь, что в течение ближайшего года, если не будет серьезной поддержки со стороны гарантов, которые четко будут выполнять свои обязательства, то движение будет крайне затруднено", — заключил он.