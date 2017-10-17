Депутаты сорвали заседание совета лидеров фракций Рады Украины

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Группа депутатов во вторник сорвала заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной рады Украины, требуя безотлагательно рассмотреть законопроекты, на принятии которых настаивают участники акции у здания парламента, следует из прямой трансляции на телеканале "Рада".

Несколько тысяч человек во вторник принимают участие в акции протеста возле здания Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Депутаты пришли на заседание Совета и потребовали начать работу Рады во вторник с рассмотрения этих вопросов. Однако согласно повестке, депутаты планировали начать рассмотрение медицинской реформы. Спикер Рады предоставил возможность проголосовать за эти требования лидерам фракций, однако они не нашли поддержки. После этого депутаты начали скандировать "Выходите к людям", таким образом требуя от участников Согласительного совета выйти к митингующим и объяснить такое решение.

"Я хочу сообщить, что сейчас происходит срыв Согласительного совета, нет возможности выступать представителю президента, и я сейчас приостанавливаю заседание совета в связи с невозможностью его проводить", — сказал спикер Рады Андрей Парубий.

По его словам в 12.00 (совпадает с мск) состоится встреча депутатов с исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяной Супрун по вопросу медицинской реформы.

В акции возле Рады принимают участие члены националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций.