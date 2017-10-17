ГП Украины выяснила, кому принадлежит "вертолетная площадка Януковича"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, которую ранее захватили националисты, арестована и находится в собственности государства, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Накануне партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" и требовали вернуть сооружение в государственную собственность.
"Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на Парковой. Этот объект — в собственности государства", — написала Сарган на своей странице в Facebook.
"Судом определен порядок хранения указанного имущества путем передачи его для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержание указанного имущества в надлежащем состоянии и оперативного управления — государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов", — написала Сарган.
Во время президентства Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранители ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка. Голосеевский районный суд Киева арестовал здание вертолетной площадки.