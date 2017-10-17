ГП Украины выяснила, кому принадлежит "вертолетная площадка Януковича"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, которую ранее захватили националисты, арестована и находится в собственности государства, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Накануне партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" и требовали вернуть сооружение в государственную собственность.

"Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на Парковой. Этот объект — в собственности государства", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что в августе 2017 года суд в Киеве наложил арест на земельные участки площадью более 2 гектаров и расположенные на них более пяти объектов недвижимого имущества по адресу: город Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

"Судом определен порядок хранения указанного имущества путем передачи его для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержание указанного имущества в надлежащем состоянии и оперативного управления — государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов", — написала Сарган.

Во время президентства Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранители ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка. Голосеевский районный суд Киева арестовал здание вертолетной площадки.