МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Прямой связи ракетной и ядерной программ в соглашении по иранскому атому нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается ракетной программы Ирана, то мы провели многие недели, месяцы, а теперь уже и годы в дискуссиях с США и другими участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — ред.) на эту тему. Если вчитаться в резолюцию (СБ ООН) 2251, которой был одобрен СВПД, то увидишь, что взаимосвязи прямой и непосредственной между ядерной и ракетной программами (Ирана) в тексте нет", — сказал Рябков журналистам во вторник.