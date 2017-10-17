США не выполняют СВПД в полной мере, в отличие от Ирана, заявил Рябков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США не выполняют в полной мере Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, Тегеран его полностью придерживается, заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"До сегодняшнего дня, и я надеюсь, так будет и в дальнейшем, Исламская Республика Иран самым ответственным и полным образом выполняет свои обязательства в рамках СВПД. Мы действуем в аналогичной манере", — сказал Рябков.

"Но этого нельзя сказать об американских коллегах, которые рядом своих действий в прошедший период нарушили, как нам представляется, не только дух, но и букву СВПД", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.