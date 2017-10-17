Россия и Израиль в ближайшее время отменят двойной призыв для своих граждан

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Россия и Израиль близки к соглашению об освобождении обладателей двойного гражданства от призыва в армию в случае, если они прошли воинскую службу в одной из этих стран, сообщило израильское министерство обороны.
"Одной из тем, поднятых в ходе встречи, был договор о двойной военной службе — те граждане, которые отслужили военную службу в одной стране, не должны будут проходить военную службу в другой", — говорится в пресс-релизе.
"В израильском министерстве обороны выражают надежду на то, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена", — отмечается в сообщении.