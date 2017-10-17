Три частные компании предложили Малайзии помощь в поисках лайнера MH370

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство Малайзии изучает возможность сотрудничества с тремя частными компаниями, предложившими помощь в поисках лайнера MH370, который пропал в марте 2014 года и, предположительно, потерпел катастрофу в Индийском океане, пишет издание Straits Times.

В середине января 2017 года представители Австралии, Малайзии и Китая заявили, что приостанавливают поиски пропавшего авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего рейс MH370. Позже власти Малайзии разрешили частным лицами и организациям проводить поиск обломков. В марте родственники пассажиров запустили кампанию для возобновления операции при участии частных компаний.

Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай сообщил, что свою помощь предложили американская компания Ocean Infinity, голландская Fugro и предприятие из Малайзии, название которого не уточняется. Политик добавил, что решения о кооперации с какой-либо из компаний еще принято не было, так же как и о продолжении поисков.

В любом случае, по словам министра, прежде чем возобновлять поиски, Малайзия должна будет провести переговоры с Австралией и Китаем.

"Мы пока не станем принимать решение о том, начинать ли новые поиски или нет. Нужно обсудить с компаниями. На это уйдет некоторое время, поскольку необходимо детальное обсуждение", — сообщил Лиоу Тионг Лай журналистам в Куала-Лумпуре.

Ранее сообщалось, что американская Ocean Infinity в начале августа предлагала свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.