В МИД Китая прокомментировали ядерную угрозу на Корейском полуострове

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Ядерная война на Корейском полуострове не соответствует ничьим интересам, все заинтересованные стороны должны делать больше усилий для снижения напряженности в регионе, заявил за брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению, заявил, что ситуация на Корейском полуострове "достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент".

"Если возникнет такая ситуация, то, конечно, это не соответствует интересам ни одной из сторон. Китайская сторона по-прежнему надеется на то, что все стороны в условиях уже достаточно сложной ситуации на Корейском полуострове смогут сохранить сдержанность и будут делать больше усилий для снижения напряженности в этом регионе, а также для того, чтобы вернуть стороны на путь переговоров, а не провоцировать друг друга", — заявил Лу Кан, комментируя заявление северокорейского дипломата.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.