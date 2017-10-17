В МИД Китая прокомментировали ядерную угрозу на Корейском полуострове

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Ядерная война на Корейском полуострове не соответствует ничьим интересам, все заинтересованные стороны должны делать больше усилий для снижения напряженности в регионе, заявил за брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Если возникнет такая ситуация, то, конечно, это не соответствует интересам ни одной из сторон. Китайская сторона по-прежнему надеется на то, что все стороны в условиях уже достаточно сложной ситуации на Корейском полуострове смогут сохранить сдержанность и будут делать больше усилий для снижения напряженности в этом регионе, а также для того, чтобы вернуть стороны на путь переговоров, а не провоцировать друг друга", — заявил Лу Кан, комментируя заявление северокорейского дипломата.
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.