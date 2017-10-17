Парубий поручил изучить документы по отмене депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил профильному парламентскому комитету по вопросам правосудия безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник внес в Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в Конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. Есть и еще один законопроект, депутатский, авторы — около 130 депутатов.

По словам Парубия, в Раде зарегистрированы два законопроекта об отмене неприкосновенности, однако ни по одному из них нет решения профильного комитета.

"Я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты… и я убежден, что как только комитет рассмотрит эти законопроекты, мы сможем рассмотреть их в зале и принять по ним решение", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Во вторник возле здания Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие намерены требовать отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям конституции об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов. За это время парламент утвердил судебную реформу, которая предусматривает отмену судейской неприкосновенности. В Раде вновь заговорили о необходимости отменить неприкосновенность депутатов после недавних представлений генпрокурора по ряду депутатов.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пояснил, что в связи с отменой неприкосновенности судей ранее одобренный Конституционный судом законопроект теряет свою актуальность и необходимо будет начать процедуру заново.

Пока депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины и предполагает запрет на привлечение парламентариев к уголовной ответственности, задержание или арест их без согласия парламента.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. В случае позитивного заключения Конституционного суда Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент уже на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон окончательно.

Взгляд.ру | Власти Украины стянули силовиков в Киев перед митингом Саакашвили https://t.co/bg2J0KLxIg — Срочные новости (@worldnewsday) 17 октября 2017 г.

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