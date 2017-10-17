Иракское ополчение вошло в город Синджар без сопротивления курдов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Иракское шиитское ополчение во вторник вошло в город Синджар на северо-западе Ирака без сопротивления со стороны вооруженных курдских формирований пешмерга, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в администрации Синджара.

По сообщениям источников, несколько отрядов вооруженных формирований Иракского Курдистана пешмерга отступили к горе Джебель-Синджар, а остальные готовятся к отступлению. При этом иракское ополчение не требовало от бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), находящихся в пределах города, покинуть его, а флаги партии до сих не были сняты со штаба РПК.

В понедельник иракские военные и народное ополчение, практически не встретив сопротивления со стороны пешмерга, восстановили контроль над рядом ключевых нефтегазовых объектов провинции Киркук, военной базой, а также административной столицей района — городом Киркук.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В конфликте также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к подразделениям по борьбе с терроризмом.