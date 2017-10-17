В Курдистане не исключают посредничества России в конфликте с Багдадом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Иракский Курдистан поддержит посредничество России в разрешении конфликта курдов и центрального правительства Ирака, обострившегося после референдума о независимости, заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в РФ Хошави Бабакр.
Ранее Бабакр не исключил, что курды попытаются вернуть спорный Киркук под свой контроль силой. Во вторник представитель Демократической партии Курдистана подчеркнул, что вооруженные курдские формирования пешмерга намерены пойти в контрнаступление.
Иракская армия ранним утром в понедельник начала операцию по восстановлению контроля над провинцией Киркук, находившейся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Иракские военные, а также шиитские ополченцы из правительственной организации аль-Хашд аш-Шааби, практически не встретив сопротивления, заняли ряд ключевых нефтегазовых объектов провинции, военную базу, а затем и сам город Киркук.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.