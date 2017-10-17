Более 85% опрошенных чехов не поддержали переход страны на евро

ПРАГА, 17 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Более 85% граждан Чехии выступает против перехода страны на евро, девять из десяти чехов поддерживают проведение общенациональных референдумов по актуальным проблемам, свидетельствуют результаты опроса населения агентства Datamar.
Более 88% респондентов поддерживают введение общенациональных референдумов по актуальным вопросам жизни страны. В настоящее время, согласно законодательству, возможно проведение плебисцитов лишь на уровне краев и районов. Правительство премьера Богуслава Соботки, уходящее в отставку в связи с проведением 20-21 октября очередных парламентских выборов, имело в своей программе введение общенациональных референдумов, но так и не решилось на конкретные решения в этом вопросе.
Опрос общественного мнения агентство Datamar провело в первой половине октября, в нем участвовала одна тысяча человек из всех регионов Чехии.