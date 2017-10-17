Более 85% опрошенных чехов не поддержали переход страны на евро

ПРАГА, 17 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Более 85% граждан Чехии выступает против перехода страны на евро, девять из десяти чехов поддерживают проведение общенациональных референдумов по актуальным проблемам, свидетельствуют результаты опроса населения агентства Datamar.

"В чешском обществе преобладает негативный взгляд на вступление республики в еврозону. Против этого в опросе высказались 85,2% респондентов, причем 51,2% из них заявили о своем категорическом несогласии. Переход на европейскую валюту поддерживают 14,8% опрошенных, но абсолютно уверены в необходимости этого шага лишь 4,6% из них", — говорится в комментарии агентства к опросу.

Более 88% респондентов поддерживают введение общенациональных референдумов по актуальным вопросам жизни страны. В настоящее время, согласно законодательству, возможно проведение плебисцитов лишь на уровне краев и районов. Правительство премьера Богуслава Соботки, уходящее в отставку в связи с проведением 20-21 октября очередных парламентских выборов, имело в своей программе введение общенациональных референдумов, но так и не решилось на конкретные решения в этом вопросе.

Примерно пополам разделились мнения участников опроса в том, что касается приема на работу в республике иностранных граждан. Около 51% респондентов выразили одобрение, а 48,8% опрошенных высказались против.

Опрос общественного мнения агентство Datamar провело в первой половине октября, в нем участвовала одна тысяча человек из всех регионов Чехии.