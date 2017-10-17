"Оппозиционный блок" призвал Раду ускорить решение о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" призывает Верховную раду принять необходимые решения для того, чтобы ускорить введение миротворцев в Донбасс, сообщил сопредседатель фракции партии в парламенте Юрий Бойко.

"Решить вопрос возобновления территориальной целостности государства политическим путем можно только при наличии определенного компромисса. И наша фракция считает, что парламент должен сделать все, чтобы ускорить решение введения миротворцев в зоне конфликта и создать условия по безопасности для дальнейшего политического решения возвращения людей и территорий государству", — сказал Бойко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.