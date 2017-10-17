В Израиле заявили, что не дадут Ирану превратить Сирию во вражеский форпост

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что еврейское государство не станет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но не даст Ирану превратить ее во враждебный форпост, сообщила во вторник пресс-служба израильского военного ведомства.

Либерман встречался с Шойгу накануне в Тель-Авиве, на вторник в Иерусалиме планируются переговоры российского министра с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы действуем ответственно и решительно. Мы не станем вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом мы не позволим Ирану и "Хезболлах" превратить Сирию в форпост против Израиля и не допустим передачу высокотехнологичного оружия из Ирана через Сирию в Ливан", — цитирует Либермана его пресс-служба.

В соседней Сирии Израиль пытается, в том числе силой, не допустить роста влияния Ирана и усиления проиранского движения ливанских шиитов "Хезболлах", добиваясь в этом понимания России, с которой уже два года действует механизм коммуникаций во избежание случайных столкновений между войсками двух стран.

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