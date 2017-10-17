ВС Греции рассмотрит запрос США о выдаче россиянина Винника 15 ноября

АФИНЫ, 17 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг 15 ноября примет решение по запросу США об экстрадиции россиянина Александра Винника, обвиняемого в Америке в отмывании миллиардов долларов, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

"Заседание суда назначено на 15 ноября", — сказал Мусатов.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Другой состав совета судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд Ареопаг, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции.

Мусатов уточнил, что 15 ноября будет рассматриваться жалоба адвокатов именно на американский запрос.

"По российскому запросу есть решение, и оно является действующим. Так что суд рассмотрит лишь нашу жалобу на запрос США", — пояснил адвокат.

Он отметил, что фактически это означает новое рассмотрение дела.

"Второе – суд будет рассматривать все дело заново. Фактически будет новое рассмотрение дела с самого начала. Заново будут представляться доказательства, заново исследоваться материалы дела", — рассказал адвокат.

По словам Мусатова, судьи хотели назначить заседание Ареопага на вторник — день встречи в Вашингтоне премьера Греции Алексиса Ципраса с президентом США Дональдом Трампом.

"Видимо, хотели сделать подарок Трампу", — заметил Мусатов.

Однако заседание, по его словам, перенесли из-за недельного бойкота греческими адвокатами работы после убийства коллеги.

"Есть информация, что первоначально суд планировалось назначить на вторник, 17 октября, в день встречи Ципраса и Дональда Трампа. Данный факт совпадением не может являться и однозначно указывает на то, что сегодняшнее руководство Греции хотело сделать политический реверанс в сторону Америки. Скорость и дата назначения, конечно же, предопределяла решение Верховного суда по делу Винника. И только страшное событие, произошедшее в одном из адвокатских офисов города Афины, изменило ситуацию", — сказал Мусатов.