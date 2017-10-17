ВСУ выпустили по ДНР почти 960 боеприпасов за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 960 мин, снарядов и других боеприпасов за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки со стороны силовиков.

"На донецком направлении применялись минометы калибром 120 миллиметров – шесть раз, выпущено 45 мин, минометы калибром 82 миллиметра – 12 раз, выпущено 127 мин, танки – четыре раза, выпущено 12 снарядов, БМП/БТР – пять раз, выпущено 290 снарядов. Гранатометы РПГ/СПГ – 92 гранаты, АГС – семь раз, 203 гранаты, крупнокалиберное стрелковое оружие – 24 раза, легкое стрелковое оружие – 25 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве добавили, что обстрелам подверглась территория на юге ДНР.

"На мариупольском направлении применялись минометы калибром 120 миллиметра – один раз, выпущена одна мина, минометы калибром 82 миллиметра – пять раз, 32 мины, БМП/БТР – один раз, 12 снарядов, гранатометы РПГ/СПГ – восемь гранат, АГС – три раза, 87 гранат, легкое стрелковое оружие — один раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 959 единиц", — заявил представитель СЦКК.

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