В Киеве на митинг у Рады собрались около двух тысяч человек

Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую Лавру в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую Лавру в Киеве

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Около двух тысяч человек принимают участие в запланированных митингах возле Верховной рады, правоохранители обеспечивают правопорядок, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Київ. Урядовий квартал. Зараз.

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PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU — Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.

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Массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Саакашвили "Движение новых сил", проходит во вторник возле здания Верховной рады Украины. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Київ. Урядовий квартал. Зараз.

Ваші прогнози на розвиток ситуації?



PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU — Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.

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"В настоящее время в акциях под Верховной радой принимает участие около двух тысяч человек. Полиция и Нацгвардия обеспечивают общественный порядок и безопасность", — говорится в сообщении МВД в микроблоге в Twitter.