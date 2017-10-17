Авианосец Рональд Рейган делает остановку в порту Гонконга по пути на учения в Южной Корее. 2 октября 2017

Авианосец Рональд Рейган делает остановку в порту Гонконга по пути на учения в Южной Корее. 2 октября 2017

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. США и Южная Корея должны прекратить любые военные учения на Корейском полуострове, заявил журналистам представитель делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Военные учения США и КНДР создают угрозу войны для нас… США и Южная Корея должны прекратить любые военные учения на Корейском полуострове", — подчеркнул собеседник агентства.

США и Южная Корея начали в понедельник в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". По данным южнокорейского телеканала YTN, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Предполагается, что учения завершатся в пятницу на этой неделе.