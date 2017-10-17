Силовики 34 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

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