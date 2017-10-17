Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В сети появилось видеозапись провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. Ролик опубликовал телеканал RT.
К художнику подходят полицейские и пытаются арестовать его, затем укладывают на асфальт, надевают наручники и уводят.
Петр Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Парижев понедельник. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия.
Павленский известен своими скандальными акциями, в ходе которых он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд обязал его выплатить в качестве компенсации миллион рублей.
В январе Павленский покинул Россию после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc". Также в отношении Павленского проводилась проверка о совершении им насильственных сексуальных действий в отношении актрисы того же театра.