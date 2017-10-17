Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В сети появилось видеозапись провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах видно, как Павленский поливает горючей жидкостью окна на первом этаже банка и подносит спичку. После этого он позирует на фоне пылающего здания.

К художнику подходят полицейские и пытаются арестовать его, затем укладывают на асфальт, надевают наручники и уводят.

Петр Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Парижев понедельник. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия.

Центральный банк Франции (Banque de France) подал обращение в полицию после поджога, а французские пользователи соцсетей раскритиковали Павленского и поинтересовались, можно ли депортировать скандального художника обратно в Россию.

Павленский известен своими скандальными акциями, в ходе которых он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд обязал его выплатить в качестве компенсации миллион рублей.

В январе Павленский покинул Россию после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc". Также в отношении Павленского проводилась проверка о совершении им насильственных сексуальных действий в отношении актрисы того же театра.