В США готовы "к худшему" в вопросе КНДР

ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению проблемы КНДР, но готовятся и к худшему варианту развития событий, заявил по итогам встречи с замминистра иностранных дел Японии Синсукэ Сугиямой заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Салливан находится в Японии с визитом.

"Насколько это возможно, мы стремимся к дипломатическому решению, но необходимо быть готовыми и к худшему (развитию – ред.) событий. Нельзя забывать о защите союзников США в лице Японии и Южной Кореи", — приводит его слова агентство Киодо.

В свою очередь, заместитель главы японского МИД заявил, что его страна высоко оценивает готовность США "выложить на стол все варианты выбора", включая военные способы решения проблемы, и подчеркнул важность трехстороннего альянса США, Японии и Южной Кореи.

На среду назначены переговоры первых заместителей глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.

В понедельник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки, и ядерная война может начаться в любой момент. Он также напомнил, что вся территория США находится в зоне досягаемости северокорейских ракет, и если США осмелятся вторгнуться в КНДР, то их ждет жестокое наказание.