Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде с 1 января 2020 года отменить депутатскую неприкосновенность, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

В частности, Порошенко предлагает исключить норму, согласно которой депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Также президент предлагает исключить из закона норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

Законопроектом предусматривается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

При этом во вторник возле здания Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие намерены требовать отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Взгляд.ру | Власти Украины стянули силовиков в Киев перед митингом Саакашвили https://t.co/bg2J0KLxIg — Срочные новости (@worldnewsday) 17 октября 2017 г.

​

Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям конституции об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов. За это время парламент утвердил судебную реформу, которая предусматривает отмену судейской неприкосновенности. В Раде вновь заговорили о необходимости отменить неприкосновенность депутатов после недавних представлений генпрокурора по ряду депутатов.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пояснил, что в связи с отменой неприкосновенности судей ранее одобренный Конституционный судом законопроект теряет свою актуальность и необходимо будет начать процедуру заново.

Пока депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины и предполагает запрет на привлечение парламентариев к уголовной ответственности, задержание или арест их без согласия парламента.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. В случае позитивного заключения Конституционного суда Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент уже на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон окончательно.