Премьер Греции заявил, что преодолел разногласия с главой МВФ

АФИНЫ, 17 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард они преодолели все разногласия и согласились, что своевременное завершение третьего обзора греческой экономики — в интересах всех сторон.

Заявления Ципраса журналистам после встречи Лагард в Вашингтоне распространила пресс-служба премьера.

"Я имел возможность обсудить с Кристин Лагард и ее командой краткосрочную и среднесрочную перспективу греческой экономики, значительный прогресс, достигнутый до сих пор в направлении успешного завершения программы, и шаги, которые мы делаем на пути к созданию надежного и устойчивого доступа к рынкам. После нескольких лет экономического спада Греция переворачивает страницу", — сказал Ципрас.

По его словам, риски экономике и неопределенность уменьшаются. "Восстановление экономики набирает обороты — ожидаемый рост будет около 2% в 2017 году, это то, что мы не видели с 2007 года, и это очень важно для нас", — сказал премьер.

Ципрас заявил, что первичные целевые показатели превышаются в течение трех лет подряд, государственные финансы снова находятся на жизнеспособном пути.

"Мы согласились с тем, что в интересах всех сторон как можно скорее завершить третью оценку. Всем известно, что у нас были задержки в прошлом, и все знают, что они вызваны разногласиями между учреждениями кредиторов. Теперь я счастлив, потому что считаю, что мы преодолели разногласия, и все хотят как можно скорее завершить третью оценку", — сказал Ципрас.

"Завершение оценки позволит греческой экономике сохранить положительную динамику и обеспечит период, в течение которого все стороны могут сосредоточиться на решающей дискуссии по параметрам долга и установить условия для успешного и устойчивого доступа к рынкам", — сказал премьер.

Ципрас также выразил надежду, что в дискуссии по вопросу госдолга Греции МВФ будет играть "решающую и определяющую роль". Ранее МВФ требовали ослабить бремя греческого госдолга.

Ожидается, что 23 октября в Афины прибудут представители миссий кредиторов. Греция надеется завершить третью оценку до Рождества, чтобы не было проблем с кредитованием, которые могли бы внести нестабильность в экономическую ситуацию.

Основная часть визита Ципраса в США, который начался 15 октября — встреча с президентом Дональдом Трампом, она назначена на 17 октября. Переговоры Трампа и Ципраса продлятся, как ожидается, полтора часа. После этого президент США и премьер Греции сделают заявления для прессы.

Греция с 2010 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе. Банкротство и выход Греции из еврозоны (Grexit) могли дестабилизировать всю европейскую финансовую систему. Сейчас госдолг Греции составляет более 320 миллиардов евро (180% ВВП). Для его обслуживания Греции получает кредиты в рамках программ помощи от группы международных кредиторов в обмен на жесткие реформы.