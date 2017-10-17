Возле Рады началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста возле здания Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд, передает корреспондент РИА Новости.

Київ. Урядовий квартал. Зараз.

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PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU — Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.

Во вторник с утра в связи с запланированной акцией протеста полиция усилила охрану общественного порядка в правительственном квартале, а также перекрыла движение на центральных улицах.

Акция протеста началась с исполнения гимна Украины. Участники демонстрации держат флаги украинских националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций.

Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступают депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии. Они призывают украинскую власть удовлетворить их требования.

Обстановка пока спокойная, конфликтных ситуаций нет.