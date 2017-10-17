У российского МИД есть планы по эвакуации генконсульства в Эрбиле

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У МИД РФ есть планы по эвакуации генконсульства в столице Иракского Курдистана Эрбиле, решение будет приниматься исходя из обстановки на месте, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По словам Богданова, "планы адаптируются" под обстановку.
"Если будет необходимость, они будут частично или полностью введены в действие", — сказал замглавы МИД РФ.
"В зависимости от конкретной обстановки и ее развития принимаются решения (об эвакуации)", — отметил Богданов, уточнив, что все будет зависть от обстановки на местах и тех решениях, которые принимаются руководством Ирака.
Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.