У российского МИД есть планы по эвакуации генконсульства в Эрбиле

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У МИД РФ есть планы по эвакуации генконсульства в столице Иракского Курдистана Эрбиле, решение будет приниматься исходя из обстановки на месте, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В каждом нашем посольстве и загранучреждении, консульствах есть соответствующие планы на все случаи жизни, на случаи чрезвычайных обстоятельств, вооруженных конфликтов, техногенных катастроф", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли планы по эвакуации генконсульства РФ в Эрбиле, учитывая развитие обстановки в Ираке.

По словам Богданова, "планы адаптируются" под обстановку.

"Если будет необходимость, они будут частично или полностью введены в действие", — сказал замглавы МИД РФ.

"В зависимости от конкретной обстановки и ее развития принимаются решения (об эвакуации)", — отметил Богданов, уточнив, что все будет зависть от обстановки на местах и тех решениях, которые принимаются руководством Ирака.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.