Вокруг здания Рады выставили двойное оцепление‍

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции, сообщил в своем Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.
Ранее стало известно, что сотни человек с флагами партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция" вышли на акцию протеста возле здания парламента. На площади соорудили сцену, среди собравшихся много людей в камуфляжной форме и пенсионеров.
Митинг организовали ряд украинских политических сил, в том числе партия бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".
Утром во вторник официально перекрыли улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок и некоторые другие прилегающие улицы.