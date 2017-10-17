Вокруг здания Рады выставили двойное оцепление‍

Спецназ украинской полиции у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

Спецназ украинской полиции у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции, сообщил в своем Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.

По его словам, весь квартал оцепили щитами, а проход на площадь Конституции осуществляется только через рамки.

Ранее стало известно, что сотни человек с флагами партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция" вышли на акцию протеста возле здания парламента. На площади соорудили сцену, среди собравшихся много людей в камуфляжной форме и пенсионеров.

Митинг организовали ряд украинских политических сил, в том числе партия бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Утром во вторник официально перекрыли улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок и некоторые другие прилегающие улицы.