Гройсман призвал Раду проголосовать за медицинскую реформу

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной рады проголосовать за законопроекты, которые позволят начать реализацию медицинской реформы в стране.

Верховная рада во вторник приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который позволит дать старт медицинской реформе на Украине. Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

"Начинается пленарная неделя, и я вижу одну самую главную задачу — дать старт медицинской реформе. Должны дать возможность врачам официально получать достойные зарплаты. И мы можем это сделать, приняв законопроекты 6327 и 6604 на этой неделе! Обращаюсь к каждому народному депутату и призываю объединиться, чтобы начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, если реформа не будет принята сейчас, то вернуться к ней можно будет только в 2019 году, после парламентских выборов.