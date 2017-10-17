Центр Киева перекрыли перед митингом сторонников Саакашвили

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Центральные улицы Киева перекрыли перед митингом, организованным сторонниками Михаила Саакашвили. Об этом в своем Facebook написала журналистка Татьяна Даниленко.

"Правительственный квартал наглухо заблокирован. Во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии — даже во время парада на Крещатике не было их столько. Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела", — написала она.

Возле здания Верховной рады собрались несколько сотен человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы акции соорудили сцену на площади Конституции возле здания украинского парламента. Люди стоят возле сцены, их количество продолжает увеличиваться. Возле центральных станций метро "Крещатик", "Арсенальная" и "Майдан Независимости" также собрались несколько сотен человек, они сообщили, что намерены принять участие в митинге возле Рады. Среди собравшихся много людей в камуфляжной форме, а также пенсионеров.

Как сообщил телеканал "112", с 06.00 вторника официально перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок, частично закрыты также улицы Грушевского, Институтская и Липская.

Депутат Верховной рады Мустафа Найем сообщил, что здание Верховной Рады окружено двойной цепью нацгвардии и полиции, а проход на площадь Конституции осуществляется только через металлоискатели.

В главном департаменте информационной политики администрации президента Украины заявили, что усиленные меры безопасности в центре Киева связаны с визитом президента Мальты Мари-Луизы Колейро Преки.

Как сообщил начальник управления Нацполиции Андрей Крищенко, в правительственном квартале дежурят около 3,5 тысячи правоохранителей.

Ранее Михаил Саакашвили объявил о проведении 17 октября митинга под Верховной Радой. Участники намерены потребовать от властей принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.