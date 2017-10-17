На парламентских выборах в Австрии социал-демократы обошли правых

Жительница Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

Жительница Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

ВЕНА, 17 окт — РИА Новости. Социал-демократическая партия Австрии набрала больше голосов избирателей, чем право-националистическая Партия свободы на досрочных парламентских выборах по итогам подсчетов досрочно поданных бюллетеней — избирательной комиссии осталось досчитать порядка 36 тысяч бюллетеней, отданных по открепительным документам, а социал-демократы получают уже 26,9% против 26% у правых, сообщает сайт МВД.

Австрийская народная партия по-прежнему остается лидером голосования, набирая 31,5% голосов избирателей.

В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов, соответственно, но не попадают бывшие в нем раньше "Зеленые", которые на этот раз получили лишь 3,8% голосов, не преодолев 4-процентный барьер.

В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам.

Как ожидается, окончательные результаты подсчета будут объявлены в четверг, 19 октября.