Дутерте объявил об освобождении Марави от боевиков, связанных с ИГ*

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об освобождении города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщил телеканал CNN Philippines.

По словам Дутерте, правительство полностью вернуло контроль над городом. "Тем самым я объявляю об освобождении Марави", — приводит телеканал слова президента Филиппин.

Ранее глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил о ликвидации нескольких главарей боевиков, действовавших в городе.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков "Мауте".

Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппины потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы 817 боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России