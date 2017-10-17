Белый дом не представил данные о переписке чиновников в личной почте

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Белый дом отказал следователям комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США в предоставлении подробностей об использовании чиновниками личной электронной почты и приложений для обмена зашифрованными сообщениями в рабочих целях, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо членам Республиканской партии комитета.

По данным издания, автором письма является чиновник по связям с конгрессом Марк Шот, который не упомянул в письме в ответ на запрос конгрессменов Трея Гауди и Элайджи Каммингса, использовали ли сотрудники администрации президента личные почтовые ящики.

"Белый дом и упоминаемые сотрудники стремятся соблюдать все соответствующие законы", — написал Шот в письме.

Как пишет газета, отказом в Белом доме ответили также на просьбу предоставить данные в ответ на отдельное расследование Гауди и Каммингса по поводу использования представителями администрации воздушного транспорта для частных поездок.

"Речь шла о двухпартийных запросах, направленных в Белый дом, которые касались частных перелетов и использования электронной почты администрацией, и Белый дом просто проигнорировал (запрос — ред.) комитета", — заявил конгрессмен Джерри Конноли, также являющийся членом этого комитета.

Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщило, что по меньшей мере шесть ближайших советников президента США Дональда Трампа использовали личную электронную почту для обсуждения вопросов, связанных с Белым домом. Среди них был зять и по совместительству старший советник Трампа Джаред Кушнер, дочь президента Дональда Трампа Иванка, бывший стратегический советник президента Стивен Бэннон, экс-глава аппарата Белого дома Ринс Прибас, директор Национального экономического совета Гэри Кон и советник Стивен Миллер.