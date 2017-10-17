ВСУ обстреляли территорию ЛНР 10 раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Желобок, Красный Яр, Пришиб, Донецкий, Пахалёвка, Лозовое и район КПВВ "Станица Луганская".

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 36 раз открывали огонь по их позициям, в результате двое украинских военных погибли.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 28 раз огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов были ранены", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Сообщается, что на Донецком направлении украинские позиции были обстреляны из гранатометов и пулеметов в районе Бутовки, Каменки и Невельского. По сообщениям украинских военных, на Приморском направлении были обстреляны их опорные пункты в районе Водяного, Павлополя и Новотроицкого. По словам бойцов АТО, на Луганском направлении огонь велся рядом с Новоалександровкой, Попасной, Станицей Луганской и Валуйского.