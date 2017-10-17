В любой момент: в КНДР встревожены угрозой ядерной войны

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, подчеркнув, что ядерная война "может начаться в любой момент".

Трамп не хочет воевать с КНДР

Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, "является оправданной мерой по самозащите". "Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", — подчеркнул представитель КНДР. "Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", — добавил он, подчеркнув, что "… пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению".

США продолжат дипломатические усилия по урегулированию кризиса вокруг КНДР, пока не упадут первые бомбы, заявил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Президент США (Дональд Трамп) нацелен на дипломатические усилия. Он не стремится к войне", — сказал глава госдепа в интервью телекомпании CNN.

Тиллерсон отметил, что "дипломатические усилия продолжатся до тех пор, пока не упадут первые бомбы".

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что не намерен заранее говорить о своих действиях в отношении КНДР.

В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий попросил Трампа прокомментировать его слова о "затишье перед бурей", которые американский лидер произнес в связи с КНДР. Трамп дал пространный и уклончивый ответ, заметив, что проблема КНДР существовала "и 25, и 15, и десять, и пять лет назад".

"Я не говорю, что я что-то делаю. И я не говорю, что я что-то не делаю", — подчеркнул американский лидер, имея в виду шаги по отношению к КНДР.

Санкции Совбеза ООН

В сентябре Совет безопасности ООН в ответ на ракетные и ядерные испытания Северной Кореи единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Ограничения коснулись поставок в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря и до двух миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Что касается поставок в КНДР сырой нефти, ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, запрещается продавать Северной Корее конденсаты и газоконденсатные жидкости. КНДР, в свою очередь, не может поставлять в другие страны текстильную продукцию.

Президент России Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Глава государства также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Москва выступает за дипломатическое решение северокорейской проблемы и призывает все стороны конфликта воздержаться от резких высказываний и шагов, которые могут усугубить ситуацию.